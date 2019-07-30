Екатеринбургский метрополитен ждет миллиардного пассажира
Сегодня, 09:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 30 июля, в Екатеринбургском метрополитене ждут миллиардного пассажира, которого лично поздравит глава города Александр Высокинский, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажира будут ждать на станции «Площадь 1905 года» в 11.00. Высокинский вручит ему Екарту и торт.
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