Глава Екатеринбурга поздравил миллиардного пассажира метрополитена
Сегодня, 20:49ОбществоФото: е1.ru
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Миллиардным пассажиром в метрополитена стала 30-летняя Диана Мустакимова, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подарил девушке торт в виде вагона и карту на 100 бесплатных поездок. Также Диане вручили сертификат о том, что она является миллиардным пассажиром метро.
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