Главный пиарщик «Уралвагонзавода» покидает корпорацию

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Заместитель генерального директора по коммуникациям «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко уволился по собственному желанию.
Сюжеты: Нижний Тагил
Об уходе из корпорации редакции TagilCity.ru сообщил сам Калениченко.
Тот, кто поработал в Нижнем Тагиле, особенно на УВЗ, и хорошо узнал местных, оставил здесь частичку себя и принял тагильчан как друзей, а к друзьям, как известно, мы всегда возвращаемся, и вернёмся обязательно — будет это связано с работой или нет, сказал Дмитрий.
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Фото: официальный сайт УВЗ
Калениченко заступил на должность заместителя гендиректора два года назад — 24 июля 2017 года. Причину своего ухода и новое место работы он не уточнил.
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