Главный пиарщик «Уралвагонзавода» покидает корпорацию

Тот, кто поработал в Нижнем Тагиле, особенно на УВЗ, и хорошо узнал местных, оставил здесь частичку себя и принял тагильчан как друзей, а к друзьям, как известно, мы всегда возвращаемся, и вернёмся обязательно — будет это связано с работой или нет, сказал Дмитрий.