Мэр Москвы назвал «адекватным» применение силы полицией на акции за свободные выборы

По мнению Собянина, участники акции вынудили полицейских применить силу. Также мэр подчеркнул, что полиция применила силу лишь тогда, когда организаторы акции решили перекрыть дороги и стали первыми нападать на правоохранителей.

Собянин оценил акцию как массовые беспорядки, которые заранее были спланированы.

Должен сказать, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акции еще до решения по их регистрации или отказа в регистрации, сказал мэр Москвы.