Мэр Москвы назвал «адекватным» применение силы полицией на акции за свободные выборы
Сегодня, 18:21ОбществоФото: ТВЦ
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Сергей Собянин в интервью ТВЦ заявил, что считает, что полиция адекватно отреагировала во время акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
По мнению Собянина, участники акции вынудили полицейских применить силу. Также мэр подчеркнул, что полиция применила силу лишь тогда, когда организаторы акции решили перекрыть дороги и стали первыми нападать на правоохранителей.
Собянин оценил акцию как массовые беспорядки, которые заранее были спланированы.
Должен сказать, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акции еще до решения по их регистрации или отказа в регистрации, сказал мэр Москвы.
Митинг прошел 27 июля в Москве. Акция собрала более 3,5 тысячи человек. Были задержаны более 1 тысячи человек, возбуждены три уголовных дела.
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