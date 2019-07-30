Покусанная собаками жительница Полевского отсудила у соседки 25 тысяч рублей

Инцидент произошел в мае 2018 года. Женщина шла на работу, когда на нее напали три собаки и покусали ей ноги.

Женщина длительное время проходила лечение. Она обратилась в суд с требованием выплатить ей 50 тысяч рублей компенсации, а также усыпить напавших на нее собак.