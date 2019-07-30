Покусанная собаками жительница Полевского отсудила у соседки 25 тысяч рублей
Сегодня, 15:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительница Полевского отсудила у соседки 25 тысяч рублей за то, что ее покусали три собаки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Инцидент произошел в мае 2018 года. Женщина шла на работу, когда на нее напали три собаки и покусали ей ноги.
Женщина длительное время проходила лечение. Она обратилась в суд с требованием выплатить ей 50 тысяч рублей компенсации, а также усыпить напавших на нее собак.
Суд удовлетворил требования частично, обязав хозяйку животных выплатить пострадавшей 25 тысяч рублей. Женщина попыталась оспорить решение, но облсуд оставил его без изменений.
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