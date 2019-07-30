Правительство России утвердило список опасных пород собак

В перечень вошли породы: питбульмастиф, акбаш, гуль дог, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), северокавказская собака, а также их метисы, в генетике которых заложена агрессия и сила.

Формирование списка проходило с учетом мнения Союза общественных кинологических организаций.

С 1 января следующего года владельцы собак данных пород не имеют права выгуливать животное без намордника. Исключением является тот случай, когда собака находится на огражденной территории владельца, тогда хозяин обязан разместить предупреждающую табличку.