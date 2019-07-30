Росстат назвал средний размер пенсий в июне

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В России средний размер пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей, что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.
Росстат также отметил, что средний размер пенсий за полугодие этого года увеличился на 0,8% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Также средняя пенсия составила 30,5% от среднего размера заработной платы.
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