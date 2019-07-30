Свердловские депутаты подарили Ледовой арене УГМК четыре старинных дома

Ледовой арене передали дома № 36, 38, 40, 42 на улице Декабристов. Глава министерства управления госимуществом Сергей Зырянов объяснил, что объекты передали для восстановления. Представители арены хотят использовать дома для размещения спортклубов и спортфедераций.