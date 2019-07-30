Свердловские депутаты подарили Ледовой арене УГМК четыре старинных дома
Сегодня, 12:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заксобрание Свердловской области передало в уставный капитал АО «Ледовая арена» четыре объекта культурного наследия, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Ледовой арене передали дома № 36, 38, 40, 42 на улице Декабристов. Глава министерства управления госимуществом Сергей Зырянов объяснил, что объекты передали для восстановления. Представители арены хотят использовать дома для размещения спортклубов и спортфедераций.
Напомним, что АО «Ледовая арена» принадлежит одной из структур УГМК и правительству Свердловской области. Ради строительства арены в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню.
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