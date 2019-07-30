Свердловское правительство поставило задачу ускорить строительство филармонии
Сегодня, 11:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правительство Свердловской области поручило ускорить строительство концертного зала филармонии в Екатеринбурге, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Многомиллионную стройку будет курировать АНО «Центр развития социально-культурных инициатив», сказала министр финансов региона Галина Кулаченко. В 2019 году на создание и работу организации потратят 15 млн рублей. Ранее строительство контролировало министерство строительства региона.
Кулаченко отметила, что центр создается для управления большими проектами в социально-культурной сфере и для ускорения процесса строительства.
Также Заксобрание перераспределит 362 млн для создания нового корпуса филармонии.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей