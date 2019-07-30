Свердловское правительство поставило задачу ускорить строительство филармонии

Многомиллионную стройку будет курировать АНО «Центр развития социально-культурных инициатив», сказала министр финансов региона Галина Кулаченко. В 2019 году на создание и работу организации потратят 15 млн рублей. Ранее строительство контролировало министерство строительства региона.