В Екатеринбурге после нападения на общественника Беззуба возбудили уголовное дело

Уголовное дело заведено по статье «Легкий вред здоровью». Однако сам Беззуб считает, что ему причинили средний вред.

Такой дерзкий разбой возможен был только при попустительстве власти и полиции, написал общественник.

На Алексея Беззуба 24 июля напали двое мужчин. Они избили общественника. Он заявил, что неизвестные забрали у него рюкзак, чтобы инсценировать ограбление. После нападения Беззуб написал заявление на депутата гордумы Александра Колесникова. По словам мужчины, Колесников последний, кто угрожал ему.