В Екатеринбурге после нападения на общественника Беззуба возбудили уголовное дело
Сегодня, 17:50ОбществоФото: страница Алексея Беззуба во «ВКонтакте»
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Правоохранители завели уголовное дело, после того, как в Екатеринбурге избили общественника Алексея Беззуба. Об этом сообщил Алексей Беззуб на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Уголовное дело заведено по статье «Легкий вред здоровью». Однако сам Беззуб считает, что ему причинили средний вред.
Такой дерзкий разбой возможен был только при попустительстве власти и полиции, написал общественник.
На Алексея Беззуба 24 июля напали двое мужчин. Они избили общественника. Он заявил, что неизвестные забрали у него рюкзак, чтобы инсценировать ограбление. После нападения Беззуб написал заявление на депутата гордумы Александра Колесникова. По словам мужчины, Колесников последний, кто угрожал ему.
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