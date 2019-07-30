В Екатеринбурге у здания УрФУ после визита Путина убрали клумбы

Многоярусные клумбы поставили у здания университета за день до приезда президента. Клумбы простояли там три недели, терпеть их убрали. На их месте стоят скамейки.

Напомним, что Владимир Путин приезжал в Екатеринбург 9 июля на «Иннопром» и GMIS, также он провел встречу со студентами УрФУ. Перед приездом главы государства у корпуса университета положили новый асфальт, оцепили парковку и заменили скамейки клумбами. Кроме того, покрасили ограду и асфальт помыли керхером.