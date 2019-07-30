В Нижнем Тагиле определили лучший дом, двор и подъезд

В этом году тагильчане подали 118 заявок, что стало рекордом. ТСЖ, управляющие компании и жители домов украшали дворы, проводили субботники, устанавливали клумбы и лавочки, обновляли детские площадки.

Среди 38 участников в номинации «Лучший дом» победу одержал дом № 13 на улице Зари. На втором месте оказался дом на Уральском проспекте, 85, на третьем — дом на проспекте Ленина, 63.

Первое место среди тагильских дворов заняла территория по улице Космонавтов, 9, второе — у Алтайской, 33, третье — по Уральскому проспекту, 34 и 34а.

Призовые места среди тагильских подъездов разделили подъезд № 2 на улице Космонавтов, 9, подъезд № 3 в 10-м доме на улице Пихтовой и подъезд № 6 на улице Максарева, 9. Жюри оценивало санитарное состояние площадок, исправность конструкций и наличие информационных щитов.