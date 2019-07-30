В Нижней Туре на электростанции взорвали трубы

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30 июля в Нижней Туре прогремели взрывы. На электростанции взорвали три трубы, пишет Е1.
Из-за труб местные жители называли станцию «Титаник» и «Аврора». Представители компании «Т Плюс» пояснили, что в городе в 2015 году построили новую газовую станцию, а задние старой продали. Новый собственник решил снести трубы, поскольку они находились в аварийном состоянии.
Местные жители рассказали, что трубы взорвали за час с интервалом в 30 минут.
Е1Видео
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