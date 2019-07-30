В России предложили заблокировать BlaBlaCar

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Общероссийское объединение пассажиров направило в Госдуму письмо с предложением заблокировать BlaBlaCar и другие ресурсы по бронированию билетов, сообщает газета «Известия».
В письме говорится, что нужно создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и приобрести билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Сделать это можно с помощью единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их.
ООП составила список ресурсов по бронированию билетов, в который попали «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру» и другие.
Предложение рассмотрят во время осенней сессии, сказал первый зампред комитета нижней палаты по информполитике, информтехнологиям и связям Сергей Боярский.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря 2020 года создать единую федеральную систему контроля междугородних автобусных перевозок.
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