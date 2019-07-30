В России предложили заблокировать BlaBlaCar

В письме говорится, что нужно создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и приобрести билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Сделать это можно с помощью единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их.