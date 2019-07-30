В Свердловской области суды приняли решение о выдворении из России 132 нелегалов

В рамках акции «Нелегал-2019» в период с 16 по 22 июля правоохранители выявили 1044 нарушения, совершенных на территории Свердловской области иностранными гражданами. 319 человек нарушили порядок осуществления трудовой деятельности, наложено штрафов на сумму 1591 тысяча рублей, заведено 100 уголовных дел по фактам незаконной миграции, 79 — за фиктивную постановку на учет. Еще 9 уголовных дела правоохранители завели по фактам незаконного оборота наркотиков. Кроме того, удалось задержать трех человек, находившихся в федеральном розыске, и двух — в межгосударственном.