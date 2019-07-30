Заксобрание сократило нормы потребления хлеба для свердловчан

Изменения коснулись хлеба и молока. Количество хлебных продуктов уменьшили для взрослых, детей и пенсионеров, количество молока — увеличили.

Для взрослого свердловчанина установлена норма в 110,4 кг хлеба в год, молока — 262,9 кг. Пенсионерам рекомендуется потреблять 84,3 кг хлеба и 245,4 кг молока, детям — 71,1 кг хлеба и 374,9 кг молока.

Ранее взрослым рекомендовалось употреблять 132 кг хлеба и 254,8 кг молока, пенсионерам — 100,3 кг хлеба и 235,8 кг молока, детям — 78,2 кг хлеба и 359,9 кг молока.