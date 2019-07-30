Заксобрание сократило нормы потребления хлеба для свердловчан
Сегодня, 14:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Законодательное собрание внесло изменения в потребительскую корзину жителей Свердловской области, сообщает РИА «Новый день».
Изменения коснулись хлеба и молока. Количество хлебных продуктов уменьшили для взрослых, детей и пенсионеров, количество молока — увеличили.
Для взрослого свердловчанина установлена норма в 110,4 кг хлеба в год, молока — 262,9 кг. Пенсионерам рекомендуется потреблять 84,3 кг хлеба и 245,4 кг молока, детям — 71,1 кг хлеба и 374,9 кг молока.
Ранее взрослым рекомендовалось употреблять 132 кг хлеба и 254,8 кг молока, пенсионерам — 100,3 кг хлеба и 235,8 кг молока, детям — 78,2 кг хлеба и 359,9 кг молока.
Председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин отметил, что изменение продуктовой корзины отразится на качестве питания свердловчан, сделает его более сбалансированным.
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