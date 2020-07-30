«А эта свечка надолго?»: мэрия Екатеринбурга планирует снести скандальный небоскреб

Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе объезда железнодорожного района. Во время презентации проекта по реконструкции транспортного узла соучредитель ООО «Немезида Инвест», являющегося собственником Северного автовокзала, Григорий Терентьев спросил, долго ли еще будет стоять высотка.

А вот эта свечка надолго? уточнил бизнесмен.

На что Высокинский ответил, что главное, чтобы ее не уронили на автовокзал. Он отметил, что городскими властями подготавливается проект демонтажа, так как собственник заниматься этим не будет. При этом, после демонтажа с него будут взыскивать средства.