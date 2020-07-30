«А эта свечка надолго?»: мэрия Екатеринбурга планирует снести скандальный небоскреб
Администрация Екатеринбурга снесет 36-этажный недостроенный небоскреб на улице Героев России, 2, расположенный напротив Северного автовокзала, пишет Ура.ру.
Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе объезда железнодорожного района. Во время презентации проекта по реконструкции транспортного узла соучредитель ООО «Немезида Инвест», являющегося собственником Северного автовокзала, Григорий Терентьев спросил, долго ли еще будет стоять высотка.
А вот эта свечка надолго? уточнил бизнесмен.
На что Высокинский ответил, что главное, чтобы ее не уронили на автовокзал. Он отметил, что городскими властями подготавливается проект демонтажа, так как собственник заниматься этим не будет. При этом, после демонтажа с него будут взыскивать средства.
Ранее проверка управления Ростехнадзора по Свердловской области показала, что небоскреб был воздвигнут самовольно, без разрешения. Мэрия планирует снести с восьмого по 36 этаж. Компания, которая начала проект в 2005 году на данный момент проходит процедуру банкротства, что осложняет возможность взыскания с нее средств.