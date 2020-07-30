Домашний арест актеру Ефремову продлили на полгода

Таким образом срок домашнего ареста продлили на шесть месяцев. Первое заседание по существу дела пройдет 5 августа. Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего водителя, рассказал, что сторона Ефремова не сделала предложений о возмещении морального вреда. Они намерены предъявить актеру гражданские иски.

Защитник актера Эльман Пашаев объяснил, что обвиняемый не считает себя виновным, подробности этой позиции станут понятными общественности во время процесса.