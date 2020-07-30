Домашний арест актеру Ефремову продлили на полгода

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Суд продлил домашний арест обвиняемому в смертельном ДТП актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года, сообщает РАПСИ.
Таким образом срок домашнего ареста продлили на шесть месяцев. Первое заседание по существу дела пройдет 5 августа. Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего водителя, рассказал, что сторона Ефремова не сделала предложений о возмещении морального вреда. Они намерены предъявить актеру гражданские иски.
Защитник актера Эльман Пашаев объяснил, что обвиняемый не считает себя виновным, подробности этой позиции станут понятными общественности во время процесса.
Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого впоследствии скончался.
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