Кинотеатры Нижнего Тагила обратились с гневным письмом к Евгению Куйвашеву

Кроме того, обращение было подписано представителями кинотеатров Екатеринбурга, Верхней Салды, Кушвы, Красноуфимска, Североуральска, Алапаевска, Лесного, Качканара, Асбеста, Сухого Лога, Новоуральска, Серова, Краснотурьинска и Рефтинского. Однако ответа они так и не получили.

По словам представителей кинотеатров, они должны были первыми вернуться к работе после пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу еще с 15 июля, однако окончательное решение было оставлено за главами регионов. Несмотря на это, разрешения кинотеатрам не дают, хотя открываются музеи, а также идет Венский фестиваль.

Представители учреждений отмечают, что они находятся на грани банкротства, так как они совсем потеряли доход. Некоторым кинотеатрам были выделены субсидии, которые только отсрочили безнадежное положение. Другим не досталось ничего ввиду ошибок в документации или им не удалось сохранить полный штат.

В письме отмечается, что все это время накапливаются долги по аренде, потому что арендодатели также оплачивают различные услуги, налоги, зарплату и так далее. Соответственно освободить кинотеатры от арендной платы они не могут.

Несмотря на сложности все кинотеатры подготовились к открытию в соответствии с требованиями безопасности против коронавируса. Тем не менее их открытие постоянно откладывается

В условиях, когда уже практически все предприниматели возобновили деятельность, правительство субсидирует перемещение граждан внутри страны, курорты переполнены, самолеты летают, с 1 августа можно будет даже совершить длительный перелет в Танзанию, а мы по-прежнему остаемся за бортом, пишут возмущенные представители кинотеатров.