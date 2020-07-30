«Никаких гарантий нет»: глава Сосьвы заявил, что больных COVID-19 может быть больше

Откуда мы узнаем? У нас предварительные анализы со здоровых людей фактически не берут. Когда человек начинает жаловаться, только тогда узнаем, что он болен. Никаких гарантий нет. Мы призываем людей самим о себе беспокоиться, подумать о других, сказал он.

Также Макаров добавил, что в прошлую пятницу в округе было подтверждено сразу пять случаев коронавируса, а всего было выявлено 19 случаев, шесть из которых выздоровели. Больные отправляются в медучреждения расположенные в Серове и Нижнем Тагиле.

Глава Сосьвы добавил, что в целом граждане соблюдают правила безопасности.