«Никаких гарантий нет»: глава Сосьвы заявил, что больных COVID-19 может быть больше
Глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров заявил, что заболевших коронавирусом, возможно, больше, чем подтверждено официально на данный момент, пишет Znak.
Откуда мы узнаем? У нас предварительные анализы со здоровых людей фактически не берут. Когда человек начинает жаловаться, только тогда узнаем, что он болен. Никаких гарантий нет. Мы призываем людей самим о себе беспокоиться, подумать о других, сказал он.
Также Макаров добавил, что в прошлую пятницу в округе было подтверждено сразу пять случаев коронавируса, а всего было выявлено 19 случаев, шесть из которых выздоровели. Больные отправляются в медучреждения расположенные в Серове и Нижнем Тагиле.
Глава Сосьвы добавил, что в целом граждане соблюдают правила безопасности.
Ранее о том, что заболевших может оказаться больше, чем официально, заявлял глава Тавды Виктор Лачимов. Он добавил, что в целом лечение коронавируса осуществляется противовирусными препаратами, которых в аптеках почти нет, а в больницах происходят вспышки среди медработников.