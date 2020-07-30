Один из кандидатов на довыборы в гордуму Нижнего Тагила отказался от участия

Сообщается, что 29 июля завершился этап представления кандидатами в депутаты местных дум документов для регистрации. Из 115 заявленных человек, документы были сданы 114-ю. Заявление об отказе от участия в избирательной кампании написал только один кандидат — самовыдвиженец Александр Иванов.

Напомним, Александр Иванов трудится сменным мастером на «Уралвагонзаводе». В 2017 году, по данным СМИ, он организовал итальянскую забастовку из-за снижения на предприятии заработной платы. Кроме того, он отсудил у УВЗ 200 тысяч рублей за незаконное отстранение от работы.