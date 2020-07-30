Один из кандидатов на довыборы в гордуму Нижнего Тагила отказался от участия
В Нижнем Тагиле от довыборов в гордуму отказался один из кандидатов. Об этом сообщает избирком Свердловской области.
Сообщается, что 29 июля завершился этап представления кандидатами в депутаты местных дум документов для регистрации. Из 115 заявленных человек, документы были сданы 114-ю. Заявление об отказе от участия в избирательной кампании написал только один кандидат — самовыдвиженец Александр Иванов.
Напомним, Александр Иванов трудится сменным мастером на «Уралвагонзаводе». В 2017 году, по данным СМИ, он организовал итальянскую забастовку из-за снижения на предприятии заработной платы. Кроме того, он отсудил у УВЗ 200 тысяч рублей за незаконное отстранение от работы.
Помимо него на довыборы в гордуму заявлены Александр Долгоруков от «Единой России», Сергей Бурлай от ЛДПР, Михаил Бояркин от КПРФ, Надежда Журавлева от «Яблока», Сергей Шамшуров от «Справедливой России», а также самовыдвиженец Сергей Бердников. Проведение довыборов назначено на 13 сентября.