Замруководителя Росстата Павел Смелов рассказал, что на предыдущей переписи число россиян, назвавших себя гоблинами и эльфами, составило 1024 человека.

На 147 миллионов это достаточно мало людей. Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом,сказал Смелов.

Также он призвал россиян быть серьезнее и отнестись к переписи более ответственно. Перепись стартует в апреле 2021 года, но в отдаленных территориях она начнется в октябре 2020 года.