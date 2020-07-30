Ощущаешь себя эльфом — будь им: на переписи не будут бороться с вымышленными именами
Сегодня, 20:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Росстате заявили, что во время переписи населения в 2021 году не будут бороться с россиянами, называющими себя именами сказочных и мифических персонажей, сообщает РИА «Новости».
Замруководителя Росстата Павел Смелов рассказал, что на предыдущей переписи число россиян, назвавших себя гоблинами и эльфами, составило 1024 человека.
На 147 миллионов это достаточно мало людей. Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом,сказал Смелов.
Также он призвал россиян быть серьезнее и отнестись к переписи более ответственно. Перепись стартует в апреле 2021 года, но в отдаленных территориях она начнется в октябре 2020 года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей