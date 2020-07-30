«Помойка галимая»: на Урале зоозащитники спасли кошек из захламленной квартиры

Накануне, 29 июля, волонтеры приехали в одну из квартир в Екатеринбурге. По словам соседей, ее жилец пролежал пять дней парализованным.

Помойка голимая, фекалии кошачьи и человеческие везде и просто туча мух — отличная рабочая атмосфера. Ну хоть не тараканы, как две недели назад, подумали мы — и начали отлов,рассказали зоозащитники.

Волонтеры рассказали, что хозяевам квартиры срочно потребовалось вызвать клининговую службу к 10.00 утра и они не соглашались на уговоры подождать, пока все кошки не будут пойманы.

Они отметили, что поймать напуганных кошек было сложно. Кроме того, они были возмущены тем, что хозяину никто не помогал.