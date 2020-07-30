Работники ЦРБ Верхней Салды пожаловались на падение зарплат в два раза в пандемию

При этом больница постоянно принимает пациентов, имеющих признаки пневмонии, а также направляет их на лечение в Нижний Тагил, где у некоторых больных уже подтвержден коронавирус.

Одна из сотрудниц медучреждения рассказала, что заведующая терапевтическим отделением намеренно не заполняет карты во время осмотра пациентов, имеющих пневмонию, так как именно они являются основанием для назначения стимулирующих выплат работникам. На вопросы сотрудников заведующая отвечает, что денег у больницы нет. При этом медсестры начали вести собственный журнал, чтобы доказать работу с пневмонией. За все время пандемии только три сотрудника больницы получили в июне от 10 до 15 тысяч рублей.

По словам главного врача больницы Дмитрия Глушкова, обвинения беспочвенны, так как по поводу дополнительных выплат всем сотрудникам давались разъяснения.

В нашей больнице не ведется прием и лечение больных с пневмонией. Если на осмотре у пациента выявляется пневмония, он направляется в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. Сотрудники, кто контактировал с таким больным, включаются в протокол. Если диагноз «пневмония» подтверждается, они получают положенные стимулирующие доплаты,рассказал главврач больницы.