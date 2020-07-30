Стало известно сколько мэрия Нижнего Тагила потратит на проект ремонта ГДДЮТ

Начальная стоимость контракта составляет пять миллионов рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 августа.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию с прохождением госэкспертизы на капитальный ремонт здания. В сметной документации должен быть предусмотрен вывоз и утилизация ТКО и строительного мусора, благоустройство на расстоянии 15 метров от объекта, наружное освещение, ограждение и озеленение.

Планируется полностью заменить существующие витражи, фасонные элементы окон снаружи и внутри, заменить дверные блоки, восстановить оконные и дверные проемы, полностью заменить внутреннюю отделку помещений, частично заменить перегородки, кровельный ковер, отремонтировать фасад, провести гидроизоляцию фундаментов здания и другие работы.

Отмечается, что для маломобильных групп населения должны быть сделаны специальная вывеска с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, кнопка вызова работника на входе в здание, а также поручни и другие объекты.

Выполнение работ планируется до 31 декабря 2020 года. Контракт начинает действовать со дня его подписания.