Стало известно сколько мэрия Нижнего Тагила потратит на проект ремонта ГДДЮТ
Администрация Нижнего Тагила начала поиски подрядчика для разработки проекта с прохождением государственной экспертизы на капитальный ремонт ГДДЮТ, расположенного на улице Красногвардейская, 15. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет пять миллионов рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 августа.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию с прохождением госэкспертизы на капитальный ремонт здания. В сметной документации должен быть предусмотрен вывоз и утилизация ТКО и строительного мусора, благоустройство на расстоянии 15 метров от объекта, наружное освещение, ограждение и озеленение.
Планируется полностью заменить существующие витражи, фасонные элементы окон снаружи и внутри, заменить дверные блоки, восстановить оконные и дверные проемы, полностью заменить внутреннюю отделку помещений, частично заменить перегородки, кровельный ковер, отремонтировать фасад, провести гидроизоляцию фундаментов здания и другие работы.
Отмечается, что для маломобильных групп населения должны быть сделаны специальная вывеска с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, информационно-тактильные знаки со шрифтом Брайля, кнопка вызова работника на входе в здание, а также поручни и другие объекты.
Выполнение работ планируется до 31 декабря 2020 года. Контракт начинает действовать со дня его подписания.
Ранее администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для инженерных изысканий для капремонта МБОУ СОШ № 23 имени Ю. И. Батухтина, расположенной на улице Черных. Стоимость контракта составляет 459 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, подрядчику в течение 20 дней предстоит выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания.