Свердловский оперштаб рассмотрит возможность открытия океанариума в Екатеринбурге

На странице в социальной сети Куйвашева спросили, когда будет открыт океанариум в Екатеринбурге. Из-за того, что посетителей в нем нет, средств на покупку кормов для животных не хватает.

Губернатор ответил, что вопросы по каждому закрытому объекту, предполагающему массовое пребывание людей, прорабатываются отдельно, в том числе и на заседании оперативного штаба.

По словам губернатора, ему было направлено обращение руководством океанариума, в котором шла речь о полном снятии запрета на работу.

Советуемся с экспертами, санитарными врачами. Вынесем на оперативный штаб — и обязательно взвешенное решение предложим, добавил губернатор.