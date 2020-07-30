Свердловский оперштаб рассмотрит возможность открытия океанариума в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вопрос о возможности открытия екатеринбургского океанариума будет вынесен на заседание оперативного штаба. Об этом он сообщилл на своей странице в Instagram.
На странице в социальной сети Куйвашева спросили, когда будет открыт океанариум в Екатеринбурге. Из-за того, что посетителей в нем нет, средств на покупку кормов для животных не хватает.
Губернатор ответил, что вопросы по каждому закрытому объекту, предполагающему массовое пребывание людей, прорабатываются отдельно, в том числе и на заседании оперативного штаба.
По словам губернатора, ему было направлено обращение руководством океанариума, в котором шла речь о полном снятии запрета на работу.
Советуемся с экспертами, санитарными врачами. Вынесем на оперативный штаб — и обязательно взвешенное решение предложим, добавил губернатор.
Напомним, по данным на 29 июля в Свердловской области подтверждено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели более 15 тысяч человек, еще 251 пациент — скончался.