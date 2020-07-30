«Уралвагонзавод» подал в суд на завод УГМК из-за поставки некачественной продукции

Согласно ей, иск от предприятия был подан 27 июля. Общая сумма исковых требований составляет 1,5 миллиона рублей. На данный момент заявление не было принято к производству, а потому дата заседания не назначена.

Как рассказали Ура.ру в пресс-службе УВЗ, исковые требования возникли в связи с тем, что предприятие получило некачественную продукцию. На данный момент ведутся переговоры об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения.