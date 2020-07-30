«Уралвагонзавод» подал в суд на завод УГМК из-за поставки некачественной продукции
Сегодня, 11:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила подала иск в Арбитражный суд на дочернее предприятие УГМК — Надежинский металлургический завод. Информация об этом содержится в картотеке суда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно ей, иск от предприятия был подан 27 июля. Общая сумма исковых требований составляет 1,5 миллиона рублей. На данный момент заявление не было принято к производству, а потому дата заседания не назначена.
Как рассказали Ура.ру в пресс-службе УВЗ, исковые требования возникли в связи с тем, что предприятие получило некачественную продукцию. На данный момент ведутся переговоры об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения.
Ранее УВЗ подал иск к ООО «БМТ» о взыскании 58,1 миллиона рублей. Компания оказывает услуги по промышленной водоподготовке и очистке сточных вод. По словам представителей пресс-службы ООО «БМТ» нарушило условия исполнения контракта.
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