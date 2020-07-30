В Екатеринбурге здание НИИ ОММ признали памятником культурного наследия
Сегодня, 16:34ОбществоФото: Яндекс.Карты
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Здание Института охраны материнства и младенчества на улице Репина, 1 было внесено в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ был опубликован на портале правовой информации Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Предметом охраны является не только здание, но и его местоположение, а также градостроительная роль как ведущего элемента композиционно-планировочной структуры квартала. Кроме того, под охрану попала композиция 1930-х годов, конструкции, а также материал капитальных стен и некоторые другие объекты.
Управлением культуры также частью памятника была признана структура интерьеров здания в пределах несущих и ограждающих конструкции. Туда же включены лестницы и некоторый внутренний декор, например, лепнина и оформление дверных полотен.
Новый статус здания не позволяет вводить на него территории рекламные конструкции, а также проводить без особого согласования ремонт или реконструкцию.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей