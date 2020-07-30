В Екатеринбурге здание НИИ ОММ признали памятником культурного наследия

Предметом охраны является не только здание, но и его местоположение, а также градостроительная роль как ведущего элемента композиционно-планировочной структуры квартала. Кроме того, под охрану попала композиция 1930-х годов, конструкции, а также материал капитальных стен и некоторые другие объекты.