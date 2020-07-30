В мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах роста числа кремаций в июле
В мэрии Екатеринбурга объяснили рост числа кремаций в июле тем, что данный метод стал более популярным среди жителей города, сообщает Znak.
По словам начальника управления ЖКХ Александра Брагина, число кремаций возросло незначительно из-за того, что увеличилось количество родственником, предпочитающих данный метод. Многие из них решают подхоронить урну к ранее скончавшемуся родственнику.
При этом, сказать о том, сколько конкретно было совершено кремаций в мае, июне и июле в 2020 и 2019 году, он отказался.
Чиновник сказал всего несколько общих фраз, касающихся захоронений. В частности, что их количество находится на уровне аналогичного периода 2019 года.
Напомним, в июле родственники умерших, а также работники ритуальных служб заявили о том, что кладбища и крематории загружены. По их словам, в городе наблюдалась многодневная очередь в ритуальные залы. При этом на залы нагрузка выросла вдвое.