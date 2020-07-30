В мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах роста числа кремаций в июле

По словам начальника управления ЖКХ Александра Брагина, число кремаций возросло незначительно из-за того, что увеличилось количество родственником, предпочитающих данный метод. Многие из них решают подхоронить урну к ранее скончавшемуся родственнику.

При этом, сказать о том, сколько конкретно было совершено кремаций в мае, июне и июле в 2020 и 2019 году, он отказался.

Чиновник сказал всего несколько общих фраз, касающихся захоронений. В частности, что их количество находится на уровне аналогичного периода 2019 года.