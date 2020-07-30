В мэрии Нижнего Тагила рассказали о ходе подготовки к отопительному сезону

Так, работы по организации тепловых источников и насосных станций были произведены более чем на 80%.

У каждого предприятия имеются планы по ремонту аварийных сетей. К примеру, на Вагонке планируется ремонт 4,5 километров сетей. Также ведутся работы на больших теплотрассах на Ленинградском проспекте, улицах Тимирязева и Зари.

Совместно с управляющими компаниями началась приемка тепловых узлов в жилых домах. У некоторых она уже завершена, однако большинство начинает работать только в августе.

Кроме того «Нижнетагильские тепловые сети» подготовили проекты, предусматривающие автоматизацию котельных. Один уже был выполнен — это котельная «Зеленстрой». Остальные три планируется реализовать в перспективе.

Также имеется проблема с 31-й котельной на Сухоложском поселке. Чтобы подготовить ее к отопительному сезону, требуется отключить ее на 72 часа. Иначе в зимнее время возникнет риск ее поломки. Проблема заключается в том, что тогда отключение воды коснется Инфекционной больницы.

Мэр города пообещал обсудить данный вопрос с главным врачом Марией Холманских.