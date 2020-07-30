В Минздраве рассказали, как пройдет поглощение горздрава Екатеринбурга
Сегодня, 19:58ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Министерство здравоохранения Свердловской области подготовило план передачи медицинских объектов горздрава Екатеринбурга в региональную подведомственность. Из проекта следует, что в подчинение Минздраву перейдут 25 медучреждений, говорится на сайте министерства.
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До 1 октября должен быть решен вопрос о новом статусе горздрава, а до 1 сентября мэрия уральской столицы должна сверить документы, которые передают в собственность Минздрава. Перед передачей учреждений будет подготовлено соответствующее постановление.
Медучреждения сменят свой статус 1 января 2021 года. В течение пяти лет будет рассмотрен вопрос о ликвидации горздрава.
Напомним, решение об изменении системы было окончательно принято после визита на Урал министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. По словам министра, вертикальная структура управления отраслью намного эффективнее и к этому стоит стремиться.
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