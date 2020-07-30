В Минздраве рассказали, как пройдет поглощение горздрава Екатеринбурга

До 1 октября должен быть решен вопрос о новом статусе горздрава, а до 1 сентября мэрия уральской столицы должна сверить документы, которые передают в собственность Минздрава. Перед передачей учреждений будет подготовлено соответствующее постановление.

Медучреждения сменят свой статус 1 января 2021 года. В течение пяти лет будет рассмотрен вопрос о ликвидации горздрава.