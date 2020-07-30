В Московском метрополитене запустили вагон с тагильской росписью по металлу
В Московском метрополитене начал курсировать тематический поезд, посвященный народным художественным промыслам регионов России. Один из вагонов брендирован произведениями мастеров росписи по металлу из Нижнего Тагила, сообщает департамент информполитики региона.
Тут также представлены QR-коды, которые позволяют пассажирам получать дополнительную информацию.
Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что проект важен для развития туризма в Свердловской области, а также народных промыслов в регионе.
Данный поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Кроме того, в проекте представлены дымковская игрушка, скопинская керамика, хохломская и городецкая роспись, тверская вышивка и другие народные художественные промыслы.
Основной целью проекта является рассказ пассажиром столичного метро о культурной самобытности и традиции регионов страны.
Также отмечается, что за последние 20 лет изделия тагильского народного промысла выставлялись в крупнейших российских музеях, а также выставках за рубежом. Лаковой росписью по металлу в городе занимается около 50 мастеров.
Ранее стало известно о создании в Нижнем Тагиле уникального 75-килограммового подноса, посвященному Параду Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.