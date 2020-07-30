В Московском метрополитене запустили вагон с тагильской росписью по металлу

Тут также представлены QR-коды, которые позволяют пассажирам получать дополнительную информацию.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что проект важен для развития туризма в Свердловской области, а также народных промыслов в регионе.

Данный поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Кроме того, в проекте представлены дымковская игрушка, скопинская керамика, хохломская и городецкая роспись, тверская вышивка и другие народные художественные промыслы.

Основной целью проекта является рассказ пассажиром столичного метро о культурной самобытности и традиции регионов страны.

Также отмечается, что за последние 20 лет изделия тагильского народного промысла выставлялись в крупнейших российских музеях, а также выставках за рубежом. Лаковой росписью по металлу в городе занимается около 50 мастеров.