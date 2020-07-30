В Нижнем Тагиле обвиняемому в смерти 8-летнего мальчика стрелку продлили срок ареста

Под стражей он пробудет до 4 ноября. Однако там же уточнили, что постановление суда в законную силу пока не вступило и его можно обжаловать в течение трех суток.

Напомним, происшествие случилось 4 августа 2019 года в поселке Ольховка, расположенном около Нижнего Тагила. Компания мужчин развлекалась, стреляя по банкам из оружия. В какой-то момент мимо пробегал Егор и одна из пуль попала ему в голову. В результате после нахождения в коме несколько месяцев мальчик скончался.