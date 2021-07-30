366,3 млн будет выделено на ремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Напомним, ГДДЮТ был построен в 1988 году, с тех пор здание ни разу капитально не ремонтировали. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу. На время ремонта работа кружков и секций остановлена не будет, 4,2 тысячи воспитанников отправятся в другие образовательные учреждения Нижнего Тагила.