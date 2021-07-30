366,3 млн будет выделено на ремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

366,3 млн будет выделено на ремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
366,3 млн будет выделено на ремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:50ОбществоФото: Яндекс.Карты
366,3 миллиона рублей выделено на капитальный ремонт здания Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Красногвардейская, 15 в Нижнем Тагиле.

Администрация Нижнего Тагила поручила МКУ «Службе заказчика городского хозяйства» осуществить закупку по капительному ремонту ГДДЮТ. Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев 30 июля 2021 года.

Закупка будет осуществляться для повышения эффективности работы дворца, а также для большей удовлетворенности качеством дополнительных образовательных услуг обучающихся и их родителей. Там будут созданы условия для современного качественного воспитания и обучения тагильчан.

Все работы должны быть выполнены до 2024 года включительно. Всего на ремонт будет выделено 366,3 миллиона рублей.

Напомним, ГДДЮТ был построен в 1988 году, с тех пор здание ни разу капитально не ремонтировали. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу. На время ремонта работа кружков и секций остановлена не будет, 4,2 тысячи воспитанников отправятся в другие образовательные учреждения Нижнего Тагила.

Сюжеты:
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