Дегтярев поддержал механизм государственно-частного партнерства в Хабаровске

Дегтярев поддержал механизм государственно-частного партнерства в Хабаровске
Дегтярев поддержал механизм государственно-частного партнерства в Хабаровске
Сегодня, 16:49ОбществоФото: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев привлек частного инвестора к строительству школы в краевом центре. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей, что очень много для бюджета.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволит покрыть часть затрат и построить школу за два года.

Как сообщает transsibinfo.com, проект будет реализован в микрорайоне Строитель. В поисках средств Михаил Дегтярев обратился к частному инвестору - фонду «Стратегия будущего».

«Это долгожданное событие. Школа на 1 100 мест примет детей через два года. Это закроет вопрос со второй сменой в густонаселенном микрорайоне», - рассказал Дегтярев.

Глава региона отметил, что механизм ГЧП не очень распространен в России, а проект школы в Хабаровске станет первым подобным примером в крае. Он уверен, что с развитием ГЧП появятся больше социальных объектов.

В «Стратегии будущего» поддержали долгосрочный и партнерский подход Михаила Дегтярева. Гендиректор фонда Станислав Неверов отметил, что видеть запрос государства на инвестиции в социальной сфере очень важно.

Зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов отметил, что решение Дегтярева позволит Хабаровскому краю нарастить темпы достижения стратегических целей, поставленных Владимиром Путиным.

«Привлечение бизнеса к строительству объектов социальной сферы облегчает нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации. Такой подход является оптимальным для сохранения устойчивости бюджетной системы», - считает эксперт.

Отмечается, что регион продолжит развивать ГЧП. Дегтярев уже планирует договориться о строительстве школ в Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре.

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