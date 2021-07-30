Дегтярев поддержал механизм государственно-частного партнерства в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев привлек частного инвестора к строительству школы в краевом центре. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей, что очень много для бюджета.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволит покрыть часть затрат и построить школу за два года. Как сообщает transsibinfo.com, проект будет реализован в микрорайоне Строитель. В поисках средств Михаил Дегтярев обратился к частному инвестору - фонду «Стратегия будущего». «Это долгожданное событие. Школа на 1 100 мест примет детей через два года. Это закроет вопрос со второй сменой в густонаселенном микрорайоне», - рассказал Дегтярев. Глава региона отметил, что механизм ГЧП не очень распространен в России, а проект школы в Хабаровске станет первым подобным примером в крае. Он уверен, что с развитием ГЧП появятся больше социальных объектов. В «Стратегии будущего» поддержали долгосрочный и партнерский подход Михаила Дегтярева. Гендиректор фонда Станислав Неверов отметил, что видеть запрос государства на инвестиции в социальной сфере очень важно. Зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов отметил, что решение Дегтярева позволит Хабаровскому краю нарастить темпы достижения стратегических целей, поставленных Владимиром Путиным. «Привлечение бизнеса к строительству объектов социальной сферы облегчает нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации. Такой подход является оптимальным для сохранения устойчивости бюджетной системы», - считает эксперт. Отмечается, что регион продолжит развивать ГЧП. Дегтярев уже планирует договориться о строительстве школ в Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре.

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