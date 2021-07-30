Депутат Госдумы назвал «сараем» храм в Кургане

От представителя церкви депутат услышал ответ, что на данный момент важнее достроить храм. Тогда Ильтяков спросил, для кого строится «сарай». Сам он объяснил, что таким образом охарактеризовал место, которое жители не могут построить 15 лет, сообщает Ура.ру.
По мнению депутата, мероприятие саботировали сторонники бывшего руководства района. Также он рассказал, что позже представитель церкви принес свои извинения, также с ним связалась члены инициативной группы. После этого соглашение было подписано всеми, за исключением двух людей.