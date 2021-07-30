Депутат Госдумы назвал «сараем» храм в Кургане

Депутат Госдумы назвал «сараем» храм в Кургане
Депутат Госдумы назвал «сараем» храм в Кургане
Сегодня, 22:52ОбществоФото: 1MI
На встрече с жителями Половинского района в Курганской области депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал местный храм «сараем». Это случилось после того, как участники мероприятия не стали подписывать с парламентарием соглашение о долголетии.

От представителя церкви депутат услышал ответ, что на данный момент важнее достроить храм. Тогда Ильтяков спросил, для кого строится «сарай». Сам он объяснил, что таким образом охарактеризовал место, которое жители не могут построить 15 лет, сообщает Ура.ру.

По мнению депутата, мероприятие саботировали сторонники бывшего руководства района. Также он рассказал, что позже представитель церкви принес свои извинения, также с ним связалась члены инициативной группы. После этого соглашение было подписано всеми, за исключением двух людей.

Видео:URA.RU

Материалы по теме:
церковьхрамдепутатКурганКурганская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы