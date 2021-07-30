Два чиновника из Управления культуры предстанут перед судом за взятки в Полевском

Начальник и бывший заместитель главного бухгалтера Управления культурой городского округа Полевской обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере. Они нанесли ущерб на сумму почти 15 миллионов рублей.

Два чиновника — мужчина и женщина, работавшие в начальником и заместителем главбуха Управления культурой Полевского городского округа, вступив в преступный сговор, брали взятки за покровительство. Это продолжалось в течение нескольких лет — с 2015 по 2020 годы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Они обвиняются сразу по нескольким статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Общий ущерб от действий обвиняемых составил свыше 14,9 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. В данный момент уголовное дело направлено в Полевской городской суд. Напомним, в начале июня 2021 года к штрафу в 4,5 миллиона рублей за взяточничество приговорен экс-начальник полиции Полевского Олег Грехов. Он лишен специального звания «полковник полиции» и не может занимать должности в государственных и правоохранительных органах ближайшие 3 года. К штрафу в 4,5 млн за взяточничество приговорен экс-начальник полиции Первоуральска

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