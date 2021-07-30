Два уральца получили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Два уральца получили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени
Два уральца получили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени
Сегодня, 19:20ОбществоФото: 1MI
Еще два жителя Урала удостоены знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, а III степени — один.

Два свердловчанина были награждены знаком отличия за особые заслуги и достижения в сфере социально-экономического развития региона:

  • Советник Президента публичного акционерного общества «Сбербанк России» Владимир Черкашин;
  • Председатель некоммерческой организации «Союз золотопромышленников Урала» (Березовский) Александр Ястребков.

Также документа удостоился главный врач ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Олег Сердюк. Он получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, сообщает «Областная газета».

Напомним, 19 июля стало известно, что свердловский нейрохирург, почетный гражданин региона Семен Спектор был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Материалы по теме:
Свердловская областьнаградаУралзнак отличия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы