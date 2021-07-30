Экспертиза вреда пострадавшему во время перестрелки у суда назначена в Екатеринбурге

Экспертиза вреда пострадавшему во время перестрелки у суда назначена в Екатеринбурге
Экспертиза вреда пострадавшему во время перестрелки у суда назначена в Екатеринбурге
Сегодня, 21:01ОбществоФото: 1MI
Полиция Екатеринбурга приняла решение продлить проверку по стрельбе у здания Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, которую устроил местный предприниматель.

С целью уточнения точного вреда здоровью заявителя были назначены дополнительные исследования, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, инцидент произошел в середине мая 2021 года. Водитель Porsche Cayenne — ранее судимый предприниматель, свернул с улицы Малышева во двор для того, чтобы произвести разгрузочно-погрузочную работу у своего офиса. Для этого ему нужно было проехать через пешеходную зону, на которой стоял другой гражданин. Между мужчинами произошел конфликт.

Предприниматель достал из багажника карабин «Сайга». В процессе ссоры пешеход выстрелил в лицо сопернику из имеющегося газового пистолета системы «Удар», а тот произвел непроизвольный выстрел в асфальт.

Сюжеты:
Екатеринбург
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