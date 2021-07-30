Евгений Куйвашев сравнил новую школу на Уралмаше с крутым IT-офисом

Глава региона отметил, что завершение строительства этого образовательного учреждения стало большим событием для Екатеринбурга и Свердловской области, потому что жители Уралмаша долго этого ждали. По словам Куйвашева, старое здание было построено в 1936 году и стало небезопасным для нахождения там школьников. На строительство было направлено почти 900 миллионов рублей, подрядчик «Атомстройкомплекс» справился с работой за три года.