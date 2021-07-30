Евгений Куйвашев сравнил новую школу на Уралмаше с крутым IT-офисом

Глава региона отметил, что завершение строительства этого образовательного учреждения стало большим событием для Екатеринбурга и Свердловской области, потому что жители Уралмаша долго этого ждали. По словам Куйвашева, старое здание было построено в 1936 году и стало небезопасным для нахождения там школьников. На строительство было направлено почти 900 миллионов рублей, подрядчик «Атомстройкомплекс» справился с работой за три года.
Губернатор остался доволен новой школой, в которой число учащихся увеличится вдвое, там будут учиться 1000 детей.
Здесь все сделано так, как должно быть в современной школе, по лучшим мировым практикам — от кабинетов до учебных программ. Мы посмотрели «начинку»: лаборатории, студии, библиотеку. Если не знать, что это школа — можно подумать, что это офис крутой IT-компании, рассказал Евгений Куйвашев.
Он отметил, что с 2021 до 2024 года в регионе планируется построить более 20-ти новых школ и новых корпусов к уже действующим образовательным учреждениям в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Красноуфимске и других муниципалитетах. В общей сложности они рассчитаны на 15,7 тысячи учащихся. Ранее были сданы школы, в которых учатся дети в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Невьянске и других городах.