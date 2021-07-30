Екатеринбуржцы стали свидетелями перфоманса в метро с участием популярных героев комиксов. Веном и Человек-паук дрались друг с другом, пугали прохожих и фотографировались со всеми желающими.

Любители комиксов и фильмов MARVEL устроили перформанс в метрополитене Екатеринбурга, развеселив пассажиров всех возрастов. Реакция маленьких жителей Екатеринбурга просто бесценна. Люди были в восторге! Все улыбались, просили фото. Особенно дети, рассказала один из фотографов, принимавших участие в съемке супергероев Е1. Как отметили организаторы «шоу», метро — это интересная локация, которая больше всего подходит по сюжету фильмов. Фото: Наталья Колосова Напомним, тагильские поклонники Юрия Хоя и его группы «Сектор газа» сняли клип на песню «Бомж». Свою работу они посвятили 57-летию со дня рождения известного российского музыканта из 90-х. Тагильские поклонники «Сектора газа» сняли клип на песню о бомжах (видео)

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