Герои комиксов — Человек-паук и Веном — устроили драку в метро Екатеринбурга

Герои комиксов — Человек-паук и Веном — устроили драку в метро Екатеринбурга
Герои комиксов — Человек-паук и Веном — устроили драку в метро Екатеринбурга
Сегодня, 10:54ОбществоФото: Наталья Колосова
Екатеринбуржцы стали свидетелями перфоманса в метро с участием популярных героев комиксов. Веном и Человек-паук дрались друг с другом, пугали прохожих и фотографировались со всеми желающими.

Любители комиксов и фильмов MARVEL устроили перформанс в метрополитене Екатеринбурга, развеселив пассажиров всех возрастов.

Реакция маленьких жителей Екатеринбурга просто бесценна. Люди были в восторге! Все улыбались, просили фото. Особенно дети, рассказала один из фотографов, принимавших участие в съемке супергероев Е1.

Как отметили организаторы «шоу», метро — это интересная локация, которая больше всего подходит по сюжету фильмов.

Фото:Наталья Колосова

Напомним, тагильские поклонники Юрия Хоя и его группы «Сектор газа» сняли клип на песню «Бомж». Свою работу они посвятили 57-летию со дня рождения известного российского музыканта из 90-х.

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