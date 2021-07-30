Из-за отобранного стула сотрудница птицефабрики «Рефтинская» написала письмо Путину

В один прекрасный день в нашем цехе запретили стулья. Объяснили это тем, что без стульев на рабочем месте мы будем работать эффективнее. Но стоять в одном положении много часов, а иногда и в две смены — очень тяжело. Усталость ног и спины отвлекают от основной работы. Тогда-то я и решила, что буду добиваться возврата стульев на рабочее место,пишет женщина в письме Путину.