Из-за отобранного стула сотрудница птицефабрики «Рефтинская» написала письмо Путину

Оператор линии в цехе переработки продукции на птицефабрике «Рефтинская» считает, что руководство нарушает права рабочих. Все началось после того, когда в 2018 году у рабочих с целью повышения производительности труда убрали стулья с рабочих мест. Что, по мнению автора письма Путину, сказалось на здоровье сотрудников предприятия.
В один прекрасный день в нашем цехе запретили стулья. Объяснили это тем, что без стульев на рабочем месте мы будем работать эффективнее. Но стоять в одном положении много часов, а иногда и в две смены — очень тяжело. Усталость ног и спины отвлекают от основной работы. Тогда-то я и решила, что буду добиваться возврата стульев на рабочее место,пишет женщина в письме Путину.
Со слов активистки, она написала сотни жалоб в разные инстанции. И в инспекцию труда, и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор, а также уполномоченному по правам человека, губернатору Свердловской области и правительству страны, но отовсюду приходили отписки и нигде ответа на свой вопрос она не получила.
Руководство птицефабрики считает, что нарушений условий труда на производстве нет, их проверили все надзорные органы и нарушений не обнаружили.
По сообщению Ура.ру свердловчанке уже поступил ответ из администрации президента, в котором пообещали разобраться с ситуацией.
Напомним, под угрозой закрытия оказалась крупнейшая птицефабрика Среднего Урала — «Рефтинская» — из-за экономических трудностей.