Куйвашев заступился за обвиненного в дискриминации непривитых от COVID-19 главврача

Больница № 40 является главным ковидным госпиталем Екатеринбурга и, по словам Куйвашева, Прудков лично борется с COVID-19, спасая ежедневно десятки тяжелых пациентов.
Он и его коллеги-медики — настоящие герои! Они уже много месяцев не видели нормальной жизни. У них абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях, потому что того, чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь, пишет Куйвашев.
Он отметил, что если люди сами не хотят ставить прививки, то не стоит призывать к этому других. Он посоветовал таким людям организовать экскурсию в красную зону.
Напомним, юрист из Москвы Елена Чекан заявила, что направила заявления в силовые ведомства Свердловской области о привлечении главврача Александра Прудкова к уголовной ответственности. Основанием, по ее словам, стали жалобы граждан, которые сомневаются в том, что вакцина от коронавируса эффективна. Юрист отметила, что людей задело предложение Прудкова об ограничении прав граждан, отказавшихся от прививки.