Куйвашев заступился за обвиненного в дискриминации непривитых от COVID-19 главврача

Куйвашев заступился за обвиненного в дискриминации непривитых от COVID-19 главврача
Куйвашев заступился за обвиненного в дискриминации непривитых от COVID-19 главврача
Сегодня, 15:37ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за главного врача ГКБ № 40 Александра Прудкова, которого московский юрист Елена Чекан обвинила в дискриминации непривитых граждан от COVID-19.

Больница № 40 является главным ковидным госпиталем Екатеринбурга и, по словам Куйвашева, Прудков лично борется с COVID-19, спасая ежедневно десятки тяжелых пациентов.

Он и его коллеги-медики — настоящие герои! Они уже много месяцев не видели нормальной жизни. У них абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях, потому что того, чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь, пишет Куйвашев.

Он отметил, что если люди сами не хотят ставить прививки, то не стоит призывать к этому других. Он посоветовал таким людям организовать экскурсию в красную зону.

Напомним, юрист из Москвы Елена Чекан заявила, что направила заявления в силовые ведомства Свердловской области о привлечении главврача Александра Прудкова к уголовной ответственности. Основанием, по ее словам, стали жалобы граждан, которые сомневаются в том, что вакцина от коронавируса эффективна. Юрист отметила, что людей задело предложение Прудкова об ограничении прав граждан, отказавшихся от прививки.

Сюжеты:
Екатеринбург
Евгений КуйвашевгубернаторЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы