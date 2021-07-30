Куйвашев заступился за обвиненного в дискриминации непривитых от COVID-19 главврача

Он и его коллеги-медики — настоящие герои! Они уже много месяцев не видели нормальной жизни. У них абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях, потому что того, чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь, пишет Куйвашев.