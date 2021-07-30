Мэрия передумала перевозить зоопарк из центра Екатеринбурга

Власти уральской столицы оставят зоопарк на существующем месте, но создадут для него дополнительную площадку в пригороде для крупных животных.
На протяжении нескольких лет администрация планировала перенести зоопарк на площадку в районе МВЦ «Екатеринбург-Экспо», но сегодня, 30 июля, в мэрии окончательно исключили данную возможность.
Ранее московские эксперты пришли к выводу, что размещение зоопарка на Кольцовском тракте, где есть болота и взлётно-посадочное поле, неблагоприятно для животных. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Илью Маркова.
Напомним, что медведица Хатанга переедет из московского зоопарка в екатеринбургский. Она займет место умершего в апреле этого года медведя Умки.