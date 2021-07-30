Минеева назвала важным решение об отмене перчаточного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил жителей и гостей столицы от необходимости носить перчатки в общественных местах. При этом масочный режим, введенный для обеспечения защиты от заражения коронавирусной инфекцией, остался обязательным.

По словам бизнес-омбудсмена столицы Татьяны Минеевой, такое решение можно назвать важным и логичным. «Отмена обязательного ношения перчаток при обслуживании гостей — важное и логичное решение в текущей ситуации, когда число вакцинированных постоянно и стабильно растёт. Бизнес жаловался на начисление штрафов за отсутствие перчаток или использование поврежденных. Теперь перспектива получить штрафы по этому направлению полностью исчезнет. Жизнь постепенно возвращается в привычное русло», — сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве. Как сообщает rbc.ru, отмена перчаточного режима объясняется улучшением ситуации с распространением коронавируса. Глава Москвы сообщил о том, что смягчение мер безопасности обусловлено резким сокращением числа выявляемых ежедневно заражений и госпитализаций тех, кто все же заболел. По словам Сергея Собянина, ситуация стала улучшаться благодаря кампании по вакцинации. В связи с этим он призвал не успевших привиться москвичей не откладывать визит в центры вакцинации. «Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии», — добавил мэр города. Режим обязательного ношения масок и перчаток был введен в Москве 12 мая 2020 года. Сначала эта мера распространялась только на общественный транспорт и магазины, однако уже через две недели маски стали обязательными и на улице, а перчатки — на работе, в магазинах, аптеках, многофункциональных центрах, любых других учреждениях и в общественном транспорте. Еще через 1,5 месяца масочный режим сделали необязательным, но вот перчатки в общественных местах нужно было носить. Более того, контроль за их наличием у пассажиров общественного транспорта (а также на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, на пешеходных переходах, платформах и других транспортных объектах) был усилен. В октябре прошлого года столичная администрация заявила, что пассажиров без перчаток перестанут пускать в метро и наземный транспорт, даже если они заплатили за проезд. Надзорные органы проводили проверки. Выявленных нарушителей штрафовали на пять тысяч рублей. При этом многие снимали перчатки при переходе через турникет. Не помогли даже обращения в Генпрокуратуру депутатов Госдумы, которые просили проверить законность вынесения штрафов москвичам за отсутствие перчаток.

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