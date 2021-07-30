Минеева: Предприниматели Москвы намерены включить медиацию в госконтракты

Московские предприниматели выступили с инициативой добавить медиативную процедуру в государственные контракты с московскими властями в целях исключения потенциальных судебных тяжб. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Как отметила бизнес-омбудсмен Москвы, организация направила инициативу в адрес департамента городского имущества, а также департамента предпринимательства. Предложение преследует цель исключения для бизнеса прохождения изнурительных и длительных судебных тяжб. Чтобы решить данную проблему, необходимо предусмотреть в таких госконтрактах медиативную процедуру. Минеева отметила, что в данном случае даже не понадобится вмешательства в законодательство. "Юридически правильно будет органу власти пойти на уступки предпринимателям, сесть за один стол переговоров и договориться, чем год судиться", - отметила Татьяна Минеева в рамках обсуждений на очередной конференции при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве, сообщает tass.ru. Сейчас инициатива находится на стадии согласования, однако “получена поддержка для того, чтобы это внедрить и рассмотреть”. Минеева отметила, что не может дать гарантию, что предложение будет реализовано, но подчеркнула, что есть все предпосылки для его согласования и что она лично проконтролирует вопрос. Медиация является одной из технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей, нейтральной, стороны. Благодаря ей удается сократить временные, финансовые и эмоциональные ресурсы всех сторон спора. Это обусловлено тем, что процедура проходит в свободное и удобное для участников время, кроме того, возможно выбрать удобное место. Благодаря этому удается уйти от длительной судебной тяжбы. Организация, регламент и содержание процедуры могут быть определены индивидуально: медиатор не придерживается жестких судебных процессуальных правил и процедур. Кроме того, медиатор не заинтересован в решении конфликта, он не определяет правых и виноватых, а также не претендует на выигрыш. Его задача заключается в конструктивном поиске решений и достижении компромисса. По мнению экспертов, ввиду новизны и краткого времени применения данного механизма речь идет “о первоначальной стадии знакомства”. В настоящее время происходит тест медиации в России. Ранее обмен экспертными мнениями в сфере бизнес-медиации приводил к острой масштабной дискуссии. В ее основу ложилось обсуждение текущего состояния практики применения процедуры медиации при разрешении коммерческих споров. Кроме того, учитывались проблемы, которые мешали должному развитию института медиации как эффективного механизма разрешения коммерческих споров.

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