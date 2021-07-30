«Открытие Брокер» упростил процесс получения статуса квалифицированного инвестора

Клиенты входящего в группу банка «Открытие» сервиса «Открытие Брокер» сможет дистанционно стать квалифицированными инвесторами и получить соответствующий статус. Услуга доступна в личном кабинете на сайте или в приложении.

Квалифицированным инвесторам разрешают из любой точки на планете использовать инструменты брокеров. Речь идет о структурных продуктах, ценных бумагах, ETF от крупных зарубежных инвестиционных организаций, закрытых ПИФах, а также акциях, депозитарных расписках и еврооблигациях. Последние используют на иностранных биржах. Об этом информирует newsnn.ru. Претендент на звание квалифицированного инвестора должен иметь активы на сумму не менее шести миллионов рублей и обладать опытом работы в зарубежной или отечественной брокерской фирме от двух лет. Помимо этого, необходима информация о торговом обороте по сделкам. Данный оборот за четыре месяца не должен быть менее шести миллионов рублей. Клиент обязан получить базовое экономическое образование и иметь соответствующий диплом гособразца, а также сертификаты, доказывающие необходимую квалификацию на финансовом рынке. На данный момент для подачи заявки на подобный статус всю документацию можно выслать через личный кабинет клиента «Открытие Брокер». Гендиректор «Открытие Брокер» Юрий Маслов сказал, что в наши дни на инвестиционные рынки приходит много новых пользователей без необходимых опыта и знаний. Введение требований для получения статуса квалифицированного инвестора позволяет ограждать неопытных игроков от сложных механизмов рынка. Но для опытных трейдеров процедуру получения нужного статуса существенно упростили. Маслов подчеркнул, что новый функционал личного кабинета и мобильного приложения заметно упрощает клиентам процесс получения статуса и существенно расширяет диверсификацию инвестиционного портфеля.

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