Партия пенсионеров: Индексация пенсий должна превышать рост инфляции

Партия пенсионеров: Индексация пенсий должна превышать рост инфляции
Партия пенсионеров: Индексация пенсий должна превышать рост инфляции
Сегодня, 21:37ОбществоФото: фрагмент видео
В Партии пенсионеров заявили о том, что социальная стабильность страны напрямую зависит от качества жизни граждан старшего поколения. Так члены партии отреагировали на публикацию Росстата о снижении доходов пенсионеров за I полугодие 2021 года.

Председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов заявил, что падение уровня жизни пенсионеров становится дестабилизирующим фактором для России, сообщает rostovgazeta.ru.

"Темпы обязательной индексации пенсий и пособий должны опережать рост инфляции", - отметил он.

По мнению члена партии Александра Васюкова, при расчете пенсии необходимо знать реальные бытовые нужды людей. Например, в Самарской области средний размер пенсии составляет 10 - 15 тысяч рублей. На эти деньги пенсионеры не могут позволить себе практически ничего, поэтому эксперты считают, что проблема лежит еще глубже озвученной Росстатом статистики.

В ведомстве в качестве реального выражения используется отношение процента индексации пенсий к проценту инфляции. Это не отражает реального материального положения пенсионеров, которое зачастую является бедственным, отметили в партии.

Чтобы повысить уровень жизни старшего поколения, в партии предлагают использовать накопительную части пенсии, справедливо индексировать выплаты для трудоустроенных пенсионеров, повысить их до московского уровня, а также ликвидировать Пенсионный фонд. Вместо него предлагается перейти на бюджетный способ финансирования. По словам Ворожцова, необходимость и обоснованность реализации данных мер уже давно назрели. Он также заявил о важности самоопределения людей в вопросе возраста выхода на пенсию.

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