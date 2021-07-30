Почти 1,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2021 году на Урале

Почти 1,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2021 году на Урале
Почти 1,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2021 году на Урале
Сегодня, 22:44ОбществоФото: 1MI
Заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию провел заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. На нем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

На заседание вице-премьер высказался о высоких темпах развития Среднего Урала и заявил о необходимость повысить показатели нацпроекта БКАД. На его реализацию в 2021 году из бюджета Свердловской области было выделено более 4 миллиардов рублей. Также на территории региона планируется провести ремонт 120 километров дорог на 100 объектах.

Евгений Куйвашев рассказал заместителю председателя Правительства РФ о том, что за первое полугодие 2021 года было введен в строй 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности по итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 2,7 миллиона квадратных метров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также за минувшие два года на территории региона из аварийного жилья были переселены свыше 5 тысяч человек. Планируется, что в общей сложности площадь расселенного жилья должна превысит 97 тысяч квадратных метров.

Напомним, в июне стало известно, что 16 миллионов рублей будут инвестированы в строительство 10 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Горноуральском городском округе.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевжильеэксплуатация
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы