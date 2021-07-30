Почти 1,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2021 году на Урале

На заседание вице-премьер высказался о высоких темпах развития Среднего Урала и заявил о необходимость повысить показатели нацпроекта БКАД. На его реализацию в 2021 году из бюджета Свердловской области было выделено более 4 миллиардов рублей. Также на территории региона планируется провести ремонт 120 километров дорог на 100 объектах.
Евгений Куйвашев рассказал заместителю председателя Правительства РФ о том, что за первое полугодие 2021 года было введен в строй 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В общей сложности по итогам текущего года планируется ввести в эксплуатацию 2,7 миллиона квадратных метров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Также за минувшие два года на территории региона из аварийного жилья были переселены свыше 5 тысяч человек. Планируется, что в общей сложности площадь расселенного жилья должна превысит 97 тысяч квадратных метров.
Напомним, в июне стало известно, что 16 миллионов рублей будут инвестированы в строительство 10 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Горноуральском городском округе.