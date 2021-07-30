Почти 1,2 млн квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2021 году на Урале

На заседание вице-премьер высказался о высоких темпах развития Среднего Урала и заявил о необходимость повысить показатели нацпроекта БКАД. На его реализацию в 2021 году из бюджета Свердловской области было выделено более 4 миллиардов рублей. Также на территории региона планируется провести ремонт 120 километров дорог на 100 объектах.