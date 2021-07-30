Президент Путин встретился с главой АНО «Россия — страна возможностей»

Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с генеральным директором АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. На официальном сайте Администрации президента появилась информация о том, что встреча была посвящена достижениям этого проекта.

Комиссаров рассказал президенту, что за 3 года существования АНО его сотрудникам удалось проделать существенную работу. Сегодня организация объединяет 26 проектов. В них участвует более 8 млн человек. Более 26 000 из них – лауреаты различных конкурсов. Недавно президент встретился с самыми юными из них, пишет kremlin.ru. Алексей Комиссаров особо выделил проект “Лидеры России”. Один из его победителей Евгений Григорьев весной стал мэром Якутска. Помимо этого, руководитель АНО отметил кубок “Управляй”, проект “Цифровой прорыв” и конкурс для блогеров “ТопБлог”. Напомнил гендиректор и о клубе “Эльбрус”. Эта структура занимается благотворительностью и просветительством. Глава АНО рассказал президенту и о центре “Сенеж”, обучающем управленцев. Он подчеркнул, что центр плотно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом и другими общественными организациями. В финальной части встречи Комиссаров поблагодарил главу государства за существенную помощь в организации и поддержке проекта “Россия – страна возможностей”. Также он передал Владимиру Путину книгу с цитатами участников проекта.

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